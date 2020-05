In Kiel und Schwentinental : Bombenentschärfung am Freitag: Mehr als 6500 Anwohner werden evakuiert

Eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Freitag entschärft.

28. Mai 2020, 09:21 Uhr

Kiel | In Kiel-Elmschenhagen wird am Freitag eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg durch Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärft.

Sämtliche Anwohner in einem Radius von etwa 1000 Metern müssen bis spätestens 13 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Dies betrifft nach Angaben der Stadt Kiel etwa 6500 Menschen im Kieler Stadtgebiet und etwa 50 Haushalte im Bereich der Stadt Schwentinental. Ab 12 Uhr richtet die Polizei Straßensperren ein, sodass niemand mehr in das gesperrte Gebiet kommt.

Die Bundesstraße 76 wird von den Sperrmaßnahmen nicht betroffen sein.

Stadt Kiel

Eine detailierte Kartenansicht finden Sie auf der Homepage der Stadt Kiel.

Platzangebot in Notunterkunft beschränkt

Die Entschärfung beginnt, wenn sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält. Läuft alles planmäßig und ohne Komplikationen, dürften die Arbeiten am späten Nachmittag beendet sein, teilte die Polizei mit. Betroffene Anwohner sollten sich also auf eine mehrstündige Abwesenheit einrichten und gegebenenfalls an nötige Medikamente und Nahrung denken.

Für Anwohner, die keine Möglichkeit haben, sich anderweitig aufzuhalten, ist ab 12 Uhr die Hein-Dahlinger-Halle (Geschwister-Scholl-Straße 9) als Notunterkunft geöffnet. Die Halle wird entsprechend vorbereitet, sodass Abstände zwischen den Personen eingehalten werden können. Die Stadt Kiel weist darauf hin, dass in der Halle Mund- und Nasenschutzmasken getragen werden müssen.

Da das Platzangebot in der Halle begrenzt ist, sollten sich betroffene Personen bereits jetzt Gedanken über einen alternativen Aufenthaltsort machen. Zusammenkünfte an anderen Orten sind nach geltenden Regeln der Corona-Verordnung des Landes Schleswig-Holstein möglich und sollten in Betracht gezogen werden, sagte die Polizei.

Personen in Quarantäne beim Bürgertelefon melden

Die Berufsfeuerwehr Kiel schaltet ab Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr sowie Freitag von 7 Uhr bis zum Entschärfungsende die Leitungen des Bürgertelefons frei. Die Rufnummer lautet 0431/5905555. Dort können sich insbesondere Bürger melden, die nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen eigenständig zu verlassen oder die sich Corona-bedingt in Quarantäne befinden. Für Letztere stehen individuelle Unterkünfte zur Verfügung.

Seitens der Stadt werden heute Handzettel an alle betroffenen Haushalte verteilt, die sämtliche Informationen rund um die Entschärfung beinhalten. Da erfahrungsgemäß nicht alle Anwohner über Medien und Handzettel erreicht werden, bitten die Landeshauptstadt Kiel und die Polizei die Bürger darum, sich mit Nachbarn auszutauschen und sich gegenseitig zu informieren.

