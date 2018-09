Belohnung für Hinweise : Blumenthal: Erneut Gegenstände von Brücke auf A215 geworfen

Ein Auto wird beschädigt, die Insassen bleiben unverletzt. Schon im November 2017 gab es Steinwürfe von dieser Brücke.

von Gerrit Hencke

18. September 2018, 08:07 Uhr

Blumenthal | Unbekannte haben am Freitag einen Gegenstand von einer Brücke an der A215 in Höhe Blumenthal geworfen. Ein Fahrzeug wurde getroffen, es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Das teilte die Polizei am Dienstag mit und wertet die Tat als versuchten Totschlag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde eine Belohnung ausgelobt.

Gegen 17.30 Uhr wurde der Wagen in Fahrtrichtung Kiel von dem Gegenstand getroffen, der von der Brücke im Manhagener Weg auf die A215 geworfen wurde.

Bereits im November 2017 ist es an der gleichen Stelle in zwei Fällen zu Steinwürfen auf die Autobahn gekommen. Auch hier blieben die betroffenen Insassen der Fahrzeuge unverletzt.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters/der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung 1000 Euro ausgelobt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0431/1603333 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?