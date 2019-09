„Bilanz der letzten Jahre ist mau“

Oberbürgermeisterkandidat der CDU stellt Werbelinie vor/ Veränderung statt Stillstand gefordert

10. September 2019, 17:28 Uhr

kiel | „Teilhabe ist mir wichtig“, begründet Andreas Ellendt, CDU-Kandidat für die Kieler Oberbürgermeisterwahl, den Ort, an dem er seine Werbelinie vorstellt. Im Café Freistil im ehemaligen Lessingbad hat man sich der Inklusion verpflichtet. Kiel habe hier einigen Nachholbedarf, so der Doktor der Chemie und Gymnasiallehrer. Er knüpft mit seiner Kritik an Medienberichte an, die Blindenstreifen und spezielle Pflasterung für Menschen mit Sehbehinderung in Kiel kritisierten. Er sieht hier auch Anlass für Kritik, sei familiär auch selbst betroffen.

Das Thema der Missstände in Kiel zieht sich durch die gesamte Plakatkampagne, ist gewissermaßen das Rückgrat der Bewerbung Ellendts. Die nun anlaufende, zweite Phase des Wahlkampfs soll vor allem auf die Probleme der Stadt Kiel aufmerksam machen. In modernen Farben, die für Schleswig-Holstein einzigartig seien, werden Problemzonen wie die Kiellinie, der Sanierungsstau an den Schule, das heruntergekommene Kieler Schloss, die aktuelle Wohnungsnot, insbesondere für Studenten, die unsichere Zukunft des MFG-5-Geländes und die Leerstände in der Innenstadt aufgegriffen.

Hier sieht Andreas Ellendt die Chance, etwas zu bewirken. „Die Bilanz der letzten fünf Jahre ist mau.“ Der amtierende OB, Ulf Kämpfer habe eine Vielzahl von Ideen, aber er mache nichts. Genau dort will Ellendt ansetzen. „Anfangen und machen,“ lautet seine Devise. An Vorbildern wie Hamburg könne man sich hervorragend orientieren. So hätten etwa eine Initiative gegen Kinderarmut sowie die Gründung einer Schulbaugesellschaft Beispielcharakter: Sie wirken. In Kiel sei jedes dritte Kind von Armut betroffen, in einigen Stadtteilen sogar mehr als die Hälfte.

Viele aktuelle Entwicklungen in Kiel sieht der CDU–Kandidat kritisch. Der amtierende OB verspreche sich etwa vom “Holsten-Fleet“ eine Belebung der Innenstadt, die Statistik spreche aber deutlich gegen ihn. “Ob das Projekt wirklich die Aufenthaltsqualität verbessert, wird sich zeigen.“ Mit dem Bau alleine sei es nicht getan, der Fleet erfordere tägliche Pflege und regelmäßige Wartung, um attraktiv zu bleiben. Eine gezielte Entwicklung der Innenstadt sei nötig. Ideen wie eine Überdachung am Vorbild der Holtenauer Straße müsse man auch ausprobieren.

Ein weiteres Anliegen Ellendts sind die langen Wartezeiten in den Bürgerämtern. Er selbst habe vor kurzem einen neuen Reisepass benötigt, Wartezeiten von einem halben Jahr auf einen freien Termin seien normal. Hier setzt er besonders auf Digitalisierung, in Lübeck habe man hierdurch seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode die Wartezeiten radikal reduziert. „Es ist eine Bankrotterklärung, dass Onlinevorgänge im Bürgeramt nicht schon möglich sind.“

Im ÖPNV setzt die Kampagne des CDU–Kandidaten auf neue Ansätze. Fahrkartenpreisen von 2,60 Euro für eine einfache Fahrt brächten viele Bürger dazu, eher Auto zu fahren; für den Preis von zwei Fahrkarten komme man bis fast nach Hamburg. Innovationen wie Hybridbusse und Elektrobusse müssen flächendeckend genutzt werden, um den Nahverkehr kurzfristig zu verbessern. Auch direkte Querverbindungen zwischen einzelnen Stadteilen seien angedacht.

Er sei es Leid, bei vielen Themen immer nur die gleiche Leier zu hören. Unter der Überschrift “Upgrade für Kiel“ wolle er als Oberbürgermeister der Stadt deshalb machen, nicht nur planen und reden. Wenn man den Prozess nur in Gang setze, könne man auch etwas bewegen. Andere Menschen wie die Eigentümer leerstehender Gebäude zögen so automatisch mit. Die Kontinuität der aktuellen Politik bedeute Stillstand. Hiergegen will Andreas Ellendt als OB der CDU–Stadt Kiel angehen.