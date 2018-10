Bundesliga-Footballer aus Kiel : Betriebsgesellschaft der Baltic Hurricanes insolvent

Grund für die wirtschaftlichen Probleme ist das Kilia-Stadion, wo die Hurricanes seit 2013 ihre Spiele austragen.

von dpa

21. Oktober 2018, 10:34 Uhr

Hamburg | Nach dem Abstieg der Hamburg Huskies aus der German Football League droht dem Norden ein weiterer Rückschlag. Die Betriebsgesellschaft der Bundesliga-Mannschaft Kiel Baltic Hurricanes hat am 18. Oktober einen Insolvenzantrag gestellt. Das gab der Verein am Samstag bekannt.

Als Grund für die wirtschaftlichen Probleme wurde vor allem der Spielort Kilia-Stadion genannt, in welchem die Hurricanes seit 2013 ihre Heimspiele ausgetragen haben. „Um weiterhin erfolgreichen Football in Kiel zu betreiben, müssen wir einen Neuanfang starten. Aus diesem Grund musste ich für die 2009 von mir gegründete Kieler Football Vermarktungsgesellschaft am 18. Oktober einen Insolvenzantrag stellen“, sagte Geschäftsführer Gunnar Peter.

Allerdings planen die Verantwortlichen den Verbleib der Hurricanes in der 1. Liga. Der Stammverein American Sports Club Kiel e.V. hat bereits die Bundesliga-Lizenz für die Saison 2019 beantragt.