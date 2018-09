Kiel-Mettenhof : Bekannten erstochen – Urteil im Prozess gegen 18-Jährigen erwartet

Mindestens 17 Messerstiche hat der 41-Jährige erlitten. Der 18-Jährige ist vermindert schuldfähig.

07. September 2018, 07:21 Uhr

Kiel | Vor dem Kieler Landgericht wird am Freitag das Urteil gegen einen 18-jährigen erwartet, der in Kiel-Mettenhof einen Bekannten mit mindestens 17 Messerstichen getötet haben soll. Die Anklage gegen den in Syrien geborenen Mann lautet auf Totschlag im Zustand verminderter Schuldfähigkeit. Demnach lauerte der Angeklagte seinem Opfer Mitte Januar vor dessen Wohnhaus auf, verfolgte ihn und stach mit einem Messer zu. Der 41-Jährige, der ebenfalls aus Syrien oder der Region stammen soll, habe den Angreifer noch bemerkt, aber nicht mehr fliehen können. Er starb wenige Stunden nach der Messerattacke im Krankenhaus.

Laut Anklage litt der 18-Jährige zum Tatzeitpunkt an einer paranoiden Schizophrenie. Er ist in der forensischen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses untergebracht. Während der Beweisaufnahme und der Plädoyers war die Öffentlichkeit ausgeschlossen, um die Persönlichkeitsrechte des jungen Mannes zu wahren. Das Urteil ist öffentlich.