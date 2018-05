Bootshafen abgesperrt : Baukran in Kieler Innenstadt könnte umstürzen

Die eklatante Schieflage macht einen Rückbau erforderlich. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt.

von dpa

02. Mai 2018, 15:44 Uhr

Kiel | Ein Baukran droht in der Kieler Innenstadt umzustürzen. Vorsorglich wurde ein Gebäude evakuiert, in dem sich ein Kleidungsgeschäft befindet, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. „Der Kran muss zurückgebaut werden.“ Beamte sperrten den betroffenen Bereich rund um die Holstenbrücke ab. Dort wird derzeit der Kleine Kiel Kanal gebaut. Wie lange die Sperrung andauern wird, war am Nachmittag unklar.

Der Kleine Kiel-Kanal kostet etwa zwölf Millionen Euro. Land, Bund und Stadt beteiligen sich. Mit dem Kanal wird eine Wasserverbindung zwischen Bootshafen und der Wasserfläche Kleiner Kiel geschaffen. Auf 170 Metern Länge und mindestens 9,5 Metern Breite entsteht eine künstliche Wasserfläche. Sie soll zum Verweilen einladen und Platz für Aktivitäten bieten. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant.

