FachkräfteMangel : Azubis dringend gesucht

Mehr Lehrstellenangebote, aber weniger Bewerber – die Schere geht auf dem Kieler Ausbildungsmarkt zurzeit weit auseinander. Dabei sind die Azubis von heute die Fachkräfte von morgen, das weiß auch das Familien-Unternehmen Edur Pumpen in Wellsee.

von Udo Carstens

01. November 2018, 19:15 Uhr





Der Mangel an Fachkräften hat jetzt endgültig den Ausbildungsmarkt erreicht. Es gibt immer mehr Betriebe, die Auszubildende (Azubis) suchen – und immer weniger junge Frauen und Männer, die sich um eine Lehrstelle bemühen. Die Folge: Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen bei der Kieler Agentur für Arbeit (zuständig für die Landeshauptstadt und den Kreis Plön) steigt stark an. 443 sind es zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. Oktober, im Vorjahr lag die Zahl noch bei nur 161.

Diese Angaben machte Thorsten Dittkuhn, der amtierende Geschäftsführer der Kieler Arbeitsagentur. Er führt die eklatant gewachsene Lücke etwa darauf zurück, dass sich zu viele Jugendliche auf bestimmte Ausbildungsstellen konzentrieren. Dabei gebe es im Norden rund 130 Ausbildungsberufe. Dittkuhn spricht aber auch die mitunter (zu) hohen Erwartungen der Betriebe an: „Sie sollten sich auch den Silbermedaillengewinner anschauen.“

Bei der Kieler Arbeitsagentur hatten 2017/18 genau 2287 junge Frauen und Männer ihren Ausbildungswunsch bekundet. Jeder fünfte (477) von ihnen fand nicht die passende Lehrstelle. Dem gegenüber standen 2471 Ausbildungsstellen. Aktuell sind etwa 45 Plätze für angehende Einzelhandel-Kaufleute unbesetzt, auch Fleischer (25), Köche (20), Kaufleute im Großhandel (13) oder in der Hotelbranche (11) werden dringend gesucht.

Traditionell wählt die Arbeitsagentur zur Verkündung ihrer Zahlen auf dem Ausbildungsmarkt einen Vorzeigebetrieb aus. Diesmal unterbreitete Dittkuhn seine Statistiken im Konferenzraum der Edur Pumpenfabrik in Kiel-Wellsee (siehe weiter unten). Unter den gut 100 Mitarbeitern am neuen Standort in Wellsee sind aktuell acht Auszubildende: vier angehende Industrie-Kaufleute, zwei Zerspanungsmechaniker und zwei Industriemechaniker. Hinzu kommen Wirtschaftsingenieure, die ihr Studium dual – im Betrieb und an der Universität – absolvieren.

„Wir müssen im Wettbewerb immer um eine Nasenlänge voraus sein“, beschreibt Firmenchefin Glenny Holdhof die Strategie ihres Unternehmens. Im Familienbetrieb hilft manchmal auch eine kluge Familienpolitik. Zerspanungsmechaniker-Azubi Marcel Lang (17) etwa steht mitunter gemeinsam mit seinem Vater an der Werkbank – und die Bewerbung seines jüngeren Bruders liegt bei Edur bereits auf dem Tisch.



Edur Pumpen:

Das von Eduard Redlien 1927 gegründete Familien-Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Pumpen für den Anlagenbau spezialisiert. Einst in Kiel-Hassee zu Hause, bezog der Betrieb vor vier Jahren im Gewerbegebiet Wellsee eine neue Zentrale. Edur-Produkte finden sich weltweit – etwa als Kühlwasserpumpen für Antriebe mit Brennstoffzellen – in der Kälte-, der Abwasser-, der Energie- und der Verfahrenstechnik. Die Metallwerkstatt in Wellsee ist zwar bislang in männlicher Hand, „doch wir sind bereit für weibliche Bewerber“, heißt es bei Edur.