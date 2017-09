Familiendrama im Kreis Segeberg : Axtattacke aus Eifersucht: 19-Jähriger vor Gericht

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

erstellt am 12.Sep.2017 | 10:44 Uhr

Kiel | Mit einer Axt und einem Messer soll ein 19-Jähriger aus dem Kreis Segeberg seine Eltern und seinen Bruder attackiert und zum Teil lebensgefährlich verletzt haben. Seit Dienstag muss sich der Mann vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Staatsanwältin legt ihm dreifachen Mordversuch aus niedrigen Beweggründen und gefährliche Körperverletzung zur Last.

Der Angeklagte habe sich ungeliebt und gegenüber seinem Bruder herabgesetzt gefühlt und seine Familie aus Wut und Hass töten wollen, sagte die Staatsanwältin. Demnach war im März ein Streit mit dem jüngeren Bruder um eine schnelle Internetverbindung eskaliert.

Die Mutter des Angeklagten wurde von der Axt im Gesicht, der Bruder am Bein und der Vater von Messerstichen in die Brust getroffen. Er wurde lebensgefährlich verletzt und notoperiert.

Der Angeklagte leide an einer schweren Persönlichkeitsstörung, seine Schuldfähigkeit sei erheblich vermindert, sagte die Staatsanwältin. Er habe das Unrecht seiner Tat nicht einsehen und nicht entsprechend handeln können. In dem Verfahren geht es daher auch um die mögliche Unterbringung in der Psychiatrie. Die Verteidigerin kündigte ein Geständnis des Mannes an.

Zum Schutz seiner Persönlichkeitsrechte und der Intimsphäre der Familie wurde die Öffentlichkeit nach Anklageverlesung auf Antrag der Verteidigung bis zur Urteilsverkündung ausgeschlossen. Es sind sieben Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil wird am 13. Oktober erwartet.