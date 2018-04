Hamburg-Billbrook : Auto gerät unter Lastwagenauflieger

Bei dem Unfall wird der Wagen zerquetscht, dennoch können sich die Insassen aus eigener Kraft befreien.

von dpa

21. April 2018, 14:00 Uhr

Hamburg | In Hamburg-Billbrook sind zwei Autoinsassen verletzt worden, als ihr Wagen am Sonnabendmorgen fast vollständig unter den abgestellten Auflieger eines Lastwagens geriet, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Die beiden Insassen konnten sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers selbst aus dem nicht zugelassenen Wagen befreien.

Bei dem Zusammenprall wurde der Wagen so demoliert, dass es einem Wunder gleicht, dass die Insassen überlebt haben, teilte die Polizei weiter mit.

Beide Insassen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Alkohol soll, laut Polizeiangaben, nicht der Grund gewesen sein.

