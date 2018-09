Kiel : Auto angezündet und neun weitere beschädigt

Die Scheiben der Fahrzeuge wurden eingeschlagen. Polizei sucht nach den Tätern.

von shz.de

26. September 2018, 13:12 Uhr

Kiel | In Kiel haben eine oder mehrere Täter nach Polizeiangaben am frühen Mittwochmorgen in der Zastrowstraße die Scheiben von 9 Autos eingeschlagen. Ein weiteres Auto ging in Flammen auf.

Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten zusammenhängen. Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen Fahrzeugdefekt. Man gehe deswegen von Brandstiftung aus. Menschen kamen nicht zu Schaden.

