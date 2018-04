Ostseekai : Auftakt in die Kreuzfahrtsaison: „Boudicca“ hat in Kiel festgemacht

166 Anläufe werden in der Kieler Förde bis Oktober erwartet. Der Hafen peilt einen neuen Passagierrekord an.

06. April 2018, 07:16 Uhr

Kiel | Bei strahlendem Sonnenschein hat das erste Kreuzfahrtschiff der neuen Saison am Freitag um 9 Uhr im Kieler Hafen am Ostseekai festgemacht. An Bord der 205 Meter langen „Boudicca“ sind rund 700 englischsprachige Passagiere, wie Ulf Jahnke, Pressesprecher des Seehafens Kiel, mitteilte.

Das Geschäft mit Kreuzfahrten boomt weiter. Im Kieler Hafen werden in diesem Jahr zum ersten Mal 600.000 Kreuzfahrtpassagiere erwartet, wie Seehafengeschäftsführer Dirk Claus vor einigen Wochen angekündigt hatte. Dies wären 17 Prozent mehr als im vergangenen Jahr (514.000).

Für die diesjährige Saison sind in Kiel 166 Anläufe von 32 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen gemeldet. Als größtes Schiff wird die 333,3 Meter lange „MSC Preziosa“ (139.000 BRZ) erwartet. Allein zur Kieler Woche (16. bis 24. Juni) stehen 14 Anläufe an. Häufigste Gäste werden die Schiffe der Reedereien AIDA/Costa, TUI Cruises und MSC sein.

Kiel investiert weiter in den Ausbau seiner Hafenanlagen. So soll im Spätsommer der Bau eines zweiten Terminalgebäudes am Ostseekai beginnen. Geplant ist ein 3700 Quadratmeter großes zweigeschossiges Gebäude. Es soll zur Saison 2019 fertig sein.