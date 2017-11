Eröffnung des Weihnachtsmarktes : Auf einen Becher Punsch mit dem Oberbürgermeister

vergrößern 1 von 1 Foto: Carstens 1 von 1

von Udo Carstens

erstellt am 27.Nov.2017 | 18:54 Uhr

Arne Helbig und Katja Lorenz (von links) wohnen in der Kieler Innenstadt und sind deshalb Dauergäste beim städtischen Weihnachtsmarkt auf dem Holstenplatz. Sie konnten gestern Abend nur bestätigen, was Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (r.) in seinen kurzen Eröffnungsworten betonte. Die neuen Buden, die bessere Beleuchtung und die freizügige Raumaufteilung machen den Markt im Vergleich zum Vorjahr attraktiver. Beim ersten Punsch in den schmucken Bechern , an dem sich auch Marktchefin Simone Sievers beteiligte, war man sich einig: „Das wird Anklang finden.“