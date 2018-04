Historische Rundgänge : Auf der Spur der Arbeiter und Matrosen

Die beiden Stadtführer Manuela Junghölter und Uwe Trautsch haben ein Herzensanliegen. Sie wollen die Revolution von 1918, die das kaiserliche Deutschland zum Einsturz brachte, auf historischen Spaziergängen in Kiel ganz anschaulich erklären.

von Udo Carstens

18. April 2018, 18:25 Uhr

Morgen ist Premiere. Um 16 Uhr startet am Kieler Rathaus der erste historische Rundgang unter dem Titel „Revolution vor 100 Jahren“. Die beiden Stadtführer Manuela Junghölter und Uwe Trautsch wollen ihre Gäste an vier markanten Punkten wie dem Gewerkschaftshaus ins Bild setzen über den Matrosenaufstand, der 1918 den Krieg beendete, den Kaiser ins Exil schickte und zur Ausrufung der Republik führte.

„Das Ereignis ist lange nicht gebührend gewürdigt worden“, erklärt Trautsch, Historiker und ehemals Lehrer an der Kieler Hebbelschule. Wie seine Kollegin Manuela Junghölter hat er beim historischen Spaziergang nicht nur alte Fotos als Anschauungsmaterial dabei. Die beiden Stadtführer verfügen auch über einen Stadtplan von 1918 – und der hilft, um die lokalen Ereignisse von 1918 zu begreifen.

Denn im Bereich der heutigen Feldstraße in Höhe des Uni-Klinikums befand sich damals ein Militärkomplex mit Bekleidungsamt, Arrestanstalt und eigenem Exerzierplatz. Als am 3. November die Demonstration mit 5000 Matrosen und Arbeitern hier stoppte, eröffnete der Reserveleutnant Oskar Steinhäuser das Feuer. Zurück blieben auf dem Pflaster neun Tote und Dutzende Schwerverletzte. Sie alle wurden in die benachbarte Gaststätte „Hoffnung“ getragen. Diese Lokalität ist längst einem Wohnblock gewichen. Die Litfaß-Säule aber, die vor der „Hoffnung“ stand, befindet sich heute noch an der gleichen Stelle.



> Die historischen Rundgänge finden einmal im Monat statt. Die Teilnahme kostet 12 Euro. Buchung ist möglich bei der Tourist-Information im Neuen Rathaus, Tel. 0431 / 679 - 100, oder online auf www.kiel-sailing-city.de. Auf Wunsch sind auch spezielle Gruppenführungen möglich.