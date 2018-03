Kiel/Botswana : Auf den Weg nach Afrika . . .

. . . verabschiedete Stadträtin Renate Treutel gestern Vormittag eine Gruppe aus dem Jugendtreff Russee mit ihren Betreuern. Die 18- und 19-Jährigen werden in Botswana – wo sie heute Mittag eintreffen – gemeinsam mit Einheimischen Gewächshäuser bauen.

von Udo Carstens

27. März 2018, 19:43 Uhr

Die Organisation Weltwärts hat Zuschüsse für ihre internationalen Jugendbegegnungen eingeworben, der Eigenanteil der Kieler liegt für drei Wochen bei nur 200 Euro pro Nase. Im Herbst werden dann die Partner aus dem südlichen Afrika an die Förde kommen. Bei ihrem Gegenbesuch soll der Spielplatz an der Zehlendorfer Straße in Russee neu hergerichtet werden. Die Initiative für den Austausch stammt von Lothar Butzeck, er hat bereits mehrere Projekte in Botswana auf die Beine gestellt.