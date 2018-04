Top Model : Auf dem Sprung zur Heilpraktikerin

Beim landesweiten Wettbewerb werden zwölf Frauen für den Laufsteg gesucht. Unter den Kandidatinnen befindet sich auch Ulrike Seehase-Harbs aus Heikendorf. Die Abstimmung läuft.

von Udo Carstens

05. April 2018, 12:40 Uhr

Aus Sachsen-Anhalt, aus der Nähe von Quedlinburg, hat es Ulrike Seehase-Harbs (44) noch als Schülerin an die Förde verschlagen. Sie lernte später den Beruf der Krankenschwester und hat dann im Operationssaal des Uni-Klinikums gearbeitet. Aktuell nutzt sie diese Kenntnisse zur Vorbereitung auf die Prüfung als Heilpraktikerin. „Das ist ein echter Kraftakt“, urteilt die Heikendorferin. Falls es klappt, will sie sich der menschlichen Haut annehmen, etwa die Neurodermitis bei Kindern behandeln und ältere Mitmenschen auf Wunsch einer Faltentherapie unterziehen. Das jüngste ihrer drei Kinder ist gerade zwei Jahre alt. „Ich warte auf einen Kita-Platz, damit ich wieder arbeiten gehen kann“, erklärt Ulrike Seehase-Harbs. Sie war auch als Visagistin tätig und hat Models geschminkt – das Umfeld der Modeschaue ist ihr vertraut. Mit Joggen und dem Functional Training hält sie sich fit, sie schaut aber auch gerne ins Buch – vorzugsweise liest sie autobiografische Werke großer Persönlichkeiten. Ihre kreativen Fähigkeiten stellt Ulrike Seehase-Harbs beim Malen und an der Nähmaschine unter Beweis. Beispielsweise wenn es um Faschingskleidung für den Nachwuchs geht.





Jetzt sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitung gefragt. Jeder kann darüber abstimmen, wer zu den zwölf Top-Models gehören soll, die am 20. April auf dem Laufsteg im Husumer Modehaus zeigen dürfen, was sie können.

Und so funktioniert es:

Per Postkarte:

Schreiben Sie an Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Namen der Favoritin nennen!).

Online:

Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zur Abstimmung.

Voting-Ende:

Bis zum kommenden Sonntag, 8. April, können unsere Leser

für ihre Favoritinnen abstimmen (online bis 24 Uhr).



Die Namen der Gewinnerinnen werden dann am Sonnabend, 14. April, in der Tageszeitung bekannt gegeben.