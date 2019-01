Kieler-Woche-Cocktail : „Artemis 7“ siegte vor „Bermudian Sun“

Keine Kieler Woche ohne Cocktail: Seit über 40 Jahren wird zum Start des Segel- und Sommerfestivals ein besonderer und eigens kreierter Drink präsentiert. Im Jahr der 125. Kieler Woche trägt das Getränk den Namen „Artemis 7“.

von Udo Carstens

28. Januar 2019, 19:03 Uhr

Der Cocktail besteht aus Pfirsichlikör, Limettensaft, Zitronenlimonade und Rum des Kieler-Woche-Premiumpartners Goslings. Gemixt hat ihn Nachwuchsbarkeeper Lennard Lang aus dem Barschul-Kursus des Regionalen Bildungszentrums (RBZ) am Schützenpark. Der Auszubildende des Seehotels Töpferhaus in Alt Duvenstedt überzeugte am Wochenende die Fachjury des ersten Kieler-Woche-Cocktail-Cups im Schulrestaurant des RBZ.

Mit dem Wettbewerb möchten Goslings, das Kieler-Woche-Büro und Peter Bohrmann – er ist der Initiator und Erfinder des KW-Cocktails – das beliebte Getränk bekannter machen. Gleichzeitig wollen sie talentierte Auszubildende im Gastgewerbe fördern.

An der Premiere des Cocktail-Cups beteiligten sich insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler aus der Hotelfach- und Restaurantfach-Oberstufe am RBZ. Sie alle absolvierten den Barschul-Kursus bei Martin Staack und wurden von Profimixer Mo Kaba („Guts & Glory Bar“ aus Karlsruhe), einem der bekanntesten Barkeeper Deutschlands, auf den Wettbewerb vorbereitet.

Zur Fachjury gehörten neben Mo Kaba und Peter Bohrmann auch Emily Gosling (Global Brand Ambassador Goslings) und Telse Prahl (Drinks Magazin). Platz zwei im Wettbewerb belegte Sally Marie Schottenheim („Atlantic Hotel“, Kiel) mit ihrer Kreation „Bermudian Sun“. Dritte wurde Louise Birke („Hotel Birke“, Kiel) mit dem Cocktail „Rootiness“.