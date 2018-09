Nachhaltigkeit : Antworten der Stadt auf Probleme der Welt

Die neue Internetseite www.kiel.de/durchstarten soll als Basis dienen, die Nachhaltigkeit zum Zentrum des Handelns zu machen. Auch und gerade im lokalen Bereich. Beim Stadtpräsidenten gibt es für diese Aufgaben eine eigene kleine Stabsstelle.

von Udo Carstens

21. September 2018, 19:17 Uhr

Klimawandel und Rohstoffmangel, Armut und Wasserknappheit, Bürgerkriege und Flüchtlinge – die (unvollständige) Liste weltweiter drängender Probleme ist bekannt. Die Vereinten Nationen (UN) haben deshalb schon vor Jahren die „Agenda 2030“ verabschiedet – in der Hoffnung, Länder und Städte zum Umdenken zu bewegen. Kiel hat als erste Kommune im Lande bereits im Frühjahr 2017 die „Kommunale Agenda 2030“ verabschiedet und zu diesem Zwecke eine eigene kleine Stabsstelle eingerichtet. Aufgaben für Stefanie Skuppin – Büroleiterin bei Stadtpräsident Hans-Werner Tovar – und Frauke Wiprich gibt es mehr als genug.

Man muss wissen: In der Agenda sind nicht weniger als 17 Entwicklungsziele genannt, die „nachhaltig“ erreicht werden sollen – also umweltverträglich und nicht auf Kosten späterer Generationen. Inhaltlich geht es beispielsweise um ein Leben in Würde, um Gerechtigkeit und Frieden, um soziale Sicherheit und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Das alles findet im Detail auf der neuen Internetseite www. kiel.de/durchstarten, die Frauke Wiprich entworfen hat. Hier wird sichtbar, was die Landeshauptstadt sich bislang schon auf die Fahnen schreiben kann.

So ist Kiel beispielsweise bereits seit 1995 Klimaschutzstadt und hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen um mindestens 95 Prozent zu reduzieren und den Endenergieverbrauch zu halbieren. Kiel ist zudem Fairtrade-Stadt, seit zwei Jahren verleiht sie den von der Ratsversammlung gestifteten Nachhaltigkeitspreis.

Auch die Städtepartnerschaft mit der Region Moshi Rural in Tansania gewinnt unter diesem Aspekt an Bedeutung, gilt doch auch Wissenstransfer als wichtiges Kriterium nachhaltiger Entwicklung. Und mit San Francisco, der jüngsten Partnerstadt, ist sich Kiel grundsätzlich einig im Projekt „Zero Waste“ – die Vermeidung von Abfall. Mehrweg statt Plastik – Erfahrungen wurden bereits auf der Kieler Woche gesammelt.

Die Stabsstelle der „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“ wird für zwei Jahre überwiegend mit Geldern aus Berlin bezahlt. Tovar will sich dafür stark machen, dass sich Frauke Wiprich auch nach dem Auslaufen der Förderung um nachhaltige Ziele kümmern kann. „Global denken und lokal durchstarten“ heißt seine Devise. An der konsequenten Ausrichtung jeglichen lokalen Handelns auf Nachhaltigkeit führt für Tovar kein Weg vorbei.