Moorteichwiese : Alter Park wird wiederbelebt

Der Park an der Moorteichwiese gehörte vor gut 100 Jahren zu den ersten Volksparks in Kiel. In den jüngsten Vergangenheit stand es nicht gut um das 14 Hektar große Areal, doch jetzt zeigt es sich den Passanten gegenüber wieder in einem frischen Zustand.

von Udo Carstens

17. September 2018, 19:16 Uhr

Geschichte wiederholt sich doch – wenn auch unter geänderten Vorzeichen. 1905 wurde der Volkspark an der Moorteichwiese angelegt, weil die Einwohnerzahl Kiels rapide gestiegen war und die Arbeiter in den verrußten Industrie-Wohnquartieren kaum noch Natur und Sonne genießen konnten. Gute 100 Jahre später macht sich die Stadt mit großem Aufwand daran, das zugewachsene, als dunkel und trist empfundene Areal wieder attraktiv herzurichten. Mit dem künftigen Studenten-Wohnheim in der Nähe und vor allem mit dem Neubaugebiet „Marthas Insel“ an der Bahn werden wieder Hunderte neuer Nachbarn erwartet – Kiel ist erneut eine wachsende Stadt.

Einst war das 14 Hektar große Gelände südwestlich das Hauptbahnhofs eine einzige Schutthalde. Die Kieler luden hier neben dem üblichen Unrat ihre Aschereste ab. Dann aber kam die Zeit von Ferdinand Hurtzig. Der Landschaftsgärtner, Garteninspektor und spätere Stadtgartenbaudirektor hatte bereits in Berlin, Berlin, Köln und Dortmund gewirkt. Sein Einfluss auf das Kieler Stadtbild ist kaum zu überschätzen. Hurtzig entwarf den Schrevenpark und den benachbarten Lessingplatz, die Uferanlagen am Kleinen Kiel, den Westring, die gutbürgerliche Esmarchstraße und sogar eine Terrasse am Falckensteiner Strand.

Wie Petra Holtappel erklärt, die Leiterin des städtischen Grünflächenamtes, hat man sich an der Moorteichwiese um historische Hinweise bemüht. Etwa mit der Wiederherstellung der alten Achse, die vom Königsweg in den Park führt. Bei den Gartenarbeiten fand man sogar die vom Staub der Geschichte überdeckten Pflastersteine wieder, die heute den breiten Gehweg neu eingrenzen.

Unter bienenfreundlichen Bäumen wie der Traubenkirsche – ein rosafarbener Frühblüher – und neben Rabatten mit Rhododendron stehen Bänke für die Passanten und Spielgeräte für deie Kinder. 260 000 Euro hat dieser zweite Abschnitt gekostet – bereits vor drei Jahren war der obere Parkbereich mitsamt dem Gewölbekeller einer ehemaligen Brauerei aufgehübscht worden. Und es geht noch weiter. 125 000 Euro sind vorgesehen für den dritten Abschnitt, der die frühere Struktur des Haupteingangs wieder sichtbar machen soll. Und mit der zeitgleichen Sanierung des benachbarten Berufsschulzentrums ist dann vielleicht ein Projekt umsetzbar, das wohl auch der alte Gartenexperte Hurtzig kaum ausgeschlagen hätte: ein kleines Café unter schattigen Parkbäumen.

Anfahrt mit Auto, Bus oder Bahn:

Der historische, jetzt wieder schöngepflegte Park an der Moorteichwiese hat mehrere Eingänge. Wer mit dem Auto anrollt, kann etwa am Winterbeker Weg parken oder am Ende des Königswegs. Es geht natürlich auch ohne eigenes Fahrzeug: Am Rondeel, jener historischen Weggabelung zur Chaussee nach Altona, befinden sich Bushaltestellen. Zu beiden Seiten der Schule am Rondeel führen dann Wege direkt in den Park hinein. Wer einigermaßen gut zu Fuß ist, kann sich auch vom Kieler Hauptbahnhof auf den Weg machen: Die Moorteichwiese ist nur einen Kilometer entfernt.