„Als THW-Familie hält man zusammen“

21. Februar 2019, 10:13 Uhr

Knapp zwei Dutzend Hände muss Marco Reschat schütteln, bis er vor dem Spiel des THW Kiel gegen den SC Magdeburg endlich auf seinem Platz in der Sparkassen-Arena angekommen ist. Vom Pressesprecher bis zum Merchandise-Verkäufer kennt Marco jeden beim Handball-Rekordmeister. Selbst von Zebra-Maskottchen „Hein Daddel“ wird er namentlich begrüßt. „Das ist hier alles wie eine große schwarz-weiße Familie“, sagt Reschat, der selbst ein aktives Mitglied dieser Familie ist – seine körperliche Beeinträchtigung ist dabei kein Hindernis.

Zum THW gekommen ist er durch seinen Onkel, als er neun Jahre alt war. Auf der Platte erlebte er bei seinen ersten Spielen in der Halle noch den heutigen Holstein-Kiel-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke, Noka Serdarusic und Jahrhundert-Handballer Magnus Wislander, der ihn sofort begeisterte. In den vergangenen 25 Jahren sind für ihn mehrere hundert Spiele dazugekommen – wann er das letzte Mal gefehlt hat, weiß er gar nicht mehr genau. „Ich bin schon ein wenig THW-bekloppt im positiven Sinn“, sagt Reschat über sich selbst.

Als Hallensprecher Thomas Lorenzen vor der Partie gegen Magdeburg die Spieler vorstellt, brüllt Marco den Namen des Co-Trainers Filip Jicha am lautesten. Der Ex-Welthandballer wird zur kommenden Saison der neue starke Mann an der Seitenlinie – eine gute Wahl wie der Kieler findet. Von der Stellfläche für Rollstuhlfahrer aus begutachtet er zudem SCM-Schlussmann Dario Quenstedt, der im neuen Spieljahr den Platz von Andreas Wolff (wechselt nach Kielce) im THW-Tor einnehmen wird, beim Warmmachen ganz genau. „Ich schätze Wolff sehr, mit Quenstedt sind wir auf der Torwartposition aber auch sehr gut besetzt“, urteilt er fachmännisch.

Etwas weniger euphorisch schätzt Marco Reschat die Situation für Rollstuhlfahrer in der Sparkassen-Arena ein. Seinen Stammplatz erreicht er mit ein paar Umwegen zwar über Rampen problemlos, insgesamt gebe es aber zu wenig Rollstuhlplätze in der Halle. 14 ausgewiesene Plätze stehen zur Verfügung. Bei 10 250 Zuschauern, die zu jedem Bundesligaspiel in die Multifunktionshalle strömen, macht das gerade mal 0,1 Prozent. Um die Barrierefreiheit für Menschen mit Beeinträchtigung zu fördern, nutzt der THW-Fan regelmäßig seine guten Kontakte: Bei einer Meisterfeier vor ein paar Jahren gab es keine Rolliplätze, Reschat selbst konnte nichts sehen. Ein Anruf bei THW-Pressesprecher Christian Robohm reichte, um für die nächsten Feierlichkeiten geeignete Stellplätze zu organisieren.

Seine eigenen handballerischen Aktivitäten musste Reschat vor ein paar Jahren berufsbedingt zurückschrauben. Als Bildungsfachkraft am Institut für inklusive Bildung gestaltet er Seminare an Universitäten, in denen er über inklusive Lebenswelten berichtet. Insgesamt gebe es leider immer noch zu wenig Sportangebote für Menschen mit Beeinträchtigung. Den nächsten Rolli-Sportverein für den Sport seines Herzens gibt es in Neumünster. Für den Wahl-Kieler zu weit weg.

Für diese Saison wünscht sich der 34-Jährige noch einmal einen Titel. „Für Alfred Gislason zum Abschied würde ich mich besonders freuen.“ 60 Spielminuten später haben seine und die Hoffnung aller Kieler Fans allerdings einen herben Dämpfer erfahren. Durch die 25:28-Niederlage gegen Magdeburg ist der Rückstand auf den ungeliebten Nachbarn aus Flensburg auf sechs Punkte angewachsen. Doch im DHB- und EHF-Pokal sind die Chancen groß. Dass einige Fans schon vor Spielende aufgrund der sich anbahnenden Pleite die Arena verlassen findet Reschat unsportlich. „Gerade bei Niederlagen sollte man eng zusammenhalten.“ Eben wie bei einer Familie.