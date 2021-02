Katzennachwuchs in SH : Aktion zur Kastration von Katzen startet im Norden erneut

Freilebende Katzen können bis voraussichtlich 15. März kostenlos kastriert werden.

Kiel | Wer eine streunende Katze fängt, kann sie von Montag an in Schleswig-Holstein mit finanzieller Hilfe des Landes in vielen Städten und Gemeinden kostenlos kastrieren lassen. Die Tiere dürfen sich aber nicht in fester menschlicher Obhut befinden, teilte da...

