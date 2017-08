Uwe Barschel und Björn Engholm : Aids-Verdacht und anonyme Anzeigen: So prägt die Barschel-Affäre die Politik in SH bis heute

Die SPD wird stärkste Kraft, hat aber keine Mehrheit, weil die FDP sich an die CDU kettet und die Grünen scheitern. Barschel bleibt Regierungschef. Doch der Druck ist riesig, er steht als Lügner und Drahtzieher da. Am 18. September gibt Barschel sein Ehrenwort, „dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind“. Eine Woche darauf verkündet er seinen Rücktritt zum 2. Oktober. Die Neuwahl am 8. Mai 1988 gewinnt die SPD haushoch; Engholm wird Ministerpräsident.