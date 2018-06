Kieler Woche : Abfallkehrer und Müllfischer

Der ABK sorgt tagtäglich für eine saubere Kieler Woche. Nicht nur an Land, sondern auch auf der Förde. Schichtbeginn ist um 3 Uhr morgens. Und der „Schiermoker“ ist neben dem Müllfischen auch für die Wissenschaft unterwegs.

von Udo Carstens

19. Juni 2018, 19:16 Uhr





Mitten in der Nacht, wenn der gemeine Kieler-Woche-Besucher noch selig in den Federn liegt, ist für die 150 Akteure des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) Großreinemachen angesagt. Ab 3 Uhr werden Papierkörbe und Mülltonnen geleert, um 5 Uhr geht’s in die Fläche. Mit Besen, Laubpustern, Schaufeln und Kehrmaschinen werden Plätze und Straßen von Unrat befreit. Dabei arbeiten sich die Trupps sternförmig von außen zur Innenstadt vor. Das erklärt Jürgen Monzer, Vize-Bereichsleiter Straßenreinigung beim ABK.

An der Kiellinie war gestern früh Teamleiter Heiko Heitmann mit 14 Kollegen im Einsatz. „Die Menge an (kaputtem) Glas nimmt wieder zu“, so Heitmann, für den ein Plattfuß an der Kehrmaschine keine Seltenheit ist. Schlimmer noch ist es am Hauptbahnhof, wo ein Wagen mit Hochdruckreiniger den Platz auch von menschlichen Exkrementen reinigt.

Doch die positiven Seiten fallen stärker ins Gewicht: das Lob der Kieler-Woche-Gäste, die klare Luft am Morgen oder auch mal ein schöner Sonnenaufgang über der Förde. Erstmals kommt ein neues Ansatzgerät für die Kehrmaschine zum Einsatz, das auf Rasenflächen den Müll häckselt und aufsaugt. „Das spart Zeit und schont unsere Rücken“, betont Heitmann. Der Abfall wurde bisher von Hand eingesammelt.

Auch auf dem Wasser ist der ABK im Einsatz. Das Müllsammelboot „Schiermoker“ sorgt während der Kieler Woche für eine saubere Förde. Die Arbeit auf dem Boot wird gerne angenommen“, weiß Bootsführer Sven Aldag. Er wie auch Inga Buchwald, die den Müll aus der Förde fischt, arbeiten sonst in der Verwaltung des ABK. Zwei bis drei Müllsäcke holen die beiden täglich aus dem Wasser: neben Kuriositäten wie Tisch und Bank einer Bierzeltgarnitur vor allem Kunststoffverpackungen.

Weshalb der „Schiermoker“ auch im Dienste der Wissenschaft unterwegs ist. Für das Geomar-Institut fährt das ABK-Boot zu Schichtbeginn eine Referenzstrecke ab und zieht mit einem Spezialnetz – 0,3 Millimeter Maschenweite – winzige Plastikproben aus dem Wasser. Die Meereswissenschaftler wollen erkunden, welchen Einfluss Großveranstaltungen auf den Plastikgehalt im Wasser haben.

Übrigens: Vor den ABK-Frühaufstehern sind einzig die Flaschensammler aktiv, die nach jeder Nacht reichlich Beute machen. Und natürlich die Möwen, auf die überall ein „gefundenes Fressen“ wartet.

Kieler-Woche-Müll in Zahlen:

1100 zusätzliche Abfallbehälter werden zur Kieler Woche aufgestellt. Im Vorjahr fielen 234 Tonnen Abfall zur Wiederverwertung an. Dank verbesserter Mülltrennung wurden zusätzlich 7,8 Tonnen Papier, Pappe und Karton sowie 17,8 Tonnen Glas aussortiert. Der „Schiermoker“ fischte 2017 insgesamt 1,5 Kubikmeter Müll aus der Förde.