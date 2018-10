Preis für Nachhaltigkeit : Abfahren mit Bambusrädern aus der Manufaktur „My Boo“

Ehrung für die Tüftler von „My Boo“: Für ihre materialschonende Arbeit mit Bambus und für die Kooperation mit Sozial-Werkstätten im afrikanischen Ghana erhielt die Kieler Werkstatt den Preis für Nachhaltigkeit..

von Udo Carstens

17. Oktober 2018, 18:33 Uhr

Arbeiten und Wirtschaften, ohne die Umwelt dauerhaft zu schädigen – darum geht es dem Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) mit seiner seit 2011 vergebenen Auszeichnung. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Der RNE verleiht den Preis gemeinsam mit den bundesdeutschen Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeit (RENN). Am Dienstagabend überreichte Maria Grewe von RENN-Nordableger Schleswig-Holstein in den Räumen der Kieler Industrie- und Handelskammer (IHK) die mit 1000 Euro dotierte Ehrung an Maximilian Schay und Jonas Stolzke.

Die beiden Gründer und Geschäftsführer von „My Boo“ beweisen mit ihrer Kieler Manufaktur für Bambusfahrräder, dass Nachhaltigkeit alles andere als ein Zauberwort ist. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war die Überzeugung der Jury, dass „My-Boo“-Bambusräder aus Ghana und Kiel einen großen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung sowohl in Schleswig-Holstein als auch im fernen Afrika leisten.

2013 gründeten Schay und Stolzke das Unternehmen. Ihr Ansatz: Die Rahmen aus Bambus werden in Zusammenarbeit mit dem „Yonso Project“, einem sozialen Projekt in Ghana, vor Ort gefertigt. In Kiel folgt dann die Endmontage, in der Regel nach expliziten Kundenwünschen. „2013 hatten wir in Ghana drei Rahmenbauer, heute sind es bereits knapp 40“, so Felix Habke, zuständig bei „My Boo“ für Marketing und PR. Finanzierte sich das Projekt in Ghana anfangs aus Spenden, lebt es heute davon, dass die Kieler die Rahmen abnehmen. Zusätzlich fließen die in Ghana erzielten Erlöse in regionale Sozial- und Bildungsprojekte.

Auch in Schleswig-Holstein wurden durch die Manufaktur sowie zwei Fahrradgeschäfte unter dem Namen „Küstenrad“ in Kiel und Brunsbüttel 21 Arbeitsplätze geschaffen. 500 bis 600 Räder aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus werden jährlich produziert – vom City-Rad übers Rennrad bis zum E-Bike – und über 100 Händler europaweit an den Mann oder auch die Frau gebracht.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht wies in seinem Grußwort auf die Bedeutung der Nachhaltigkeit hin: „Die Preisträger zeigen, wie Nachhaltigkeit umgesetzt und daraus auch ein neues Geschäftsfeld werden kann.“ Auch Klara Helene Stumpf von der Europa-Universität Flensburg sprach von einem „guten Beispiel“. Und was bedeutet der Preis für My Boo? Felix Habke stellt fest: „Natürlich bestärkt und motiviert uns die Auszeichnung. Sie zeigt uns, dass wir alles richtig gemacht haben.“