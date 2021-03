Mutmaßliche Täter festgenommen : Tötungsdelikt in Kiel: 22-Jähriger tot

Zwei Jugendliche aus Kiel und Plön wurden festgenommen. Sie sollen den Mann getötet haben.

Kiel | Am Samstagabend ist es in der Landeshauptstadt Kiel zu einem Tötungsdelikt gekommen. Das Opfer ist ein 22 Jahre alter Mann, der trotz Reanimations-Versuchen um kurz nach 20 Uhr verstarb. Laut derzeitigem Ermittlungsstand hatten ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger das spätere Opfer gegen 19.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Lüderitzstraße aufges...

