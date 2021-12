Kiel-Mettenhof : Zeugen nach drei Raubüberfällen auf Taxis gesucht

Alle Taten ereigneten sich im Kieler Stadtteil Mettenhof. Da die Vorgehensweise sich jeweils ähnelt, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Kiel | Nach drei Raubüberfällen auf Taxis in Kiel-Mettenhof sucht die Polizei nach Zeugen der Taten. Eine Fahrerin war den Angaben nach gleich zwei Mal betroffen. Sie erlitt bei der aktuellen Tat schwere Verletzungen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch habe eine 47-jährige Taxifahrerin drei Fahrgäste in Höhe Kirchhofallee 40 aufgenommen. Diese hätten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.