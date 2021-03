Aktueller Tarifstreit : Warnstreik der IG Metall Küste – 360 Autos bei Kundgebung in Kiel

Tausende Metaller sind in Kiel unterwegs. Mit einem Autokorso demonstrieren sie für mehr Geld und sichere Arbeitsplätze.

Kiel | Rote Fahnen und immer wieder dröhnende Hupkonzerte: Mit 360 Autos haben Beschäftigte der norddeutschen Metallindustrie am Freitag in Kiel lautstark und weithin sichtbar für mehr Geld und die Sicherung von Arbeitsplätzen demonstriert. Sie begleiteten mit der Kundgebung auf dem zentralen Exerzierplatz weitere Warnstreiks von Tausenden Metallern in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.