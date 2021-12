Schwerer Verkehrsunfall : Vom Pkw gerammt: 13-jährige Fußgängerin in Kiel-Wellingdorf verletzt

Die 50-jährige Pkw-Fahrerin konnte nach eigener Aussage nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Das Mädchen kam verletzt ins Krankenhaus.

Kiel | Ein 13-jähriges Mädchen wurde am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in Kiel-Wellingdorf verletzt. Wie die Polizei mitteilte sei die Fahrerin eines VW Passat auf dem Wehdenweg in Richtung Klausdorf unterwegs gewesen. Auf Höhe der Hausnummer 20 wollte das Kind die Straße überqueren. Kind übersah heranfahrendes Auto Dabei ...

