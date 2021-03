Tat im November : Versuchte Vergewaltigung an 14-Jähriger: Polizei sucht Zeugen in Kiel

Ein Mann soll im November versucht haben, eine 14-Jährige in Kiel vergewaltigt zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von Michael Kierstein

11. März 2021, 12:49 Uhr

Kiel | Im November 2020 wurde eine 14-Jährige im Kieler Stadtteil Holtenau überfallen. Die Polizei stuft dies mittlerweile als versuchte Vergewaltigung ein und sucht mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. Auch eine Belohnung wurde ausgeschrieben.

Das 14-jährige Mädchen wurde am 5. November an der Bushaltestelle in der Immelmannstraße überfallen. Damals ging die Polizei von einem tätlichen Angriff aus.

Das ist bekannt

Das Mädchen soll am Tatabend gegen 21.30 Uhr auf den Bus in Richtung Friedrichsort gewartet haben. Der Unbekannte hatte sich neben sie gesetzt und auf englisch sowie einer dem Mädchen unbekannten Sprache nach einer Busverbindung gefragt.

Dann habe der Mann das Mädchen angegriffen. Laut Aussage des Opfers habe er sie an ihren Armen in ein Gebüsch gezogen und ihr mehrfach ins Gesicht geschlagen. Da sich die 14-Jährige gewehrt habe, soll der mutmaßliche Täter von ihr abgelassen und fortgelaufen sein. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Täterbeschreibung

Das Mädchen beschreibt den Mann als zwischen 1,75m und 1,95m groß. Er soll kurze schwarze Haare und einen Bart getragen haben. Das Opfer schätzt den Angreifer auf 18 bis 30 Jahre.

Neben einer Brille soll der Mann einen Pullover mit hellen Streifen und eine Weste getragen haben.

Plakate ab Freitag

Die Polizei will am Freitag in mehreren Kieler Stadtteilen und in Altenholz das Phantombild aufhängen und bittet Zeugen, sich zu melden. Die Kieler Staatsanwaltschaft hat zudem eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt, wenn Hinweise zur Ergreifung des Täters führen.

Der Polizei liegt zudem eine DNA-Spur vom Tatort vor. Sie hofft, dass man damit den mutmaßlichen Täter überführen könnte.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 160-3333 und an jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.