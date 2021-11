Prozess in Kiel : Versuchte Messerattacke in Flüchtlingsheim – Angeklagter schweigt

Im April 2021 soll der Angeklagte versucht haben, einem anderen Flüchtling ein Messer in den Kopf zu rammen. Die Tat misslang. Der Syrer soll dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden.

Kiel | Wegen einer Messerattacke in einem Kieler Flüchtlingsheim muss sich seit Mittwoch ein 25-jähriger Mann verantworten. Zu Beginn des Sicherungsverfahrens schwieg der Syrer nach Angaben eines Gerichtssprechers. Der Mann gilt als psychisch krank. Die Staatsanwaltschaft will die dauerhafte Unterbringung des Beschuldigten in der geschlossenen Psychiatrie...

