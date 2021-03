Verkehr in Kiel : Theodor-Heuss-Ring übers Wochenende in Richtung Norden gesperrt

Am Wochenende muss der viel befahrene Ring gesperrt werden. Grund sind Reparaturarbeiten.

Kiel | Der Theodor-Heuss-Ring in Kiel muss am Wochenende in Richtung Norden gesperrt werden. Als Grund gibt die Stadt an, dass Spurrinnen auf der B76 in Höhe Gewerbegebiet Stormarnstraße repariert werden müssen. Die Spurrinnen entstanden im vergangenen Jahr, als sich der Verkehr vor der Fahrbahnverengung wegen einer Großbaustelle staute. Gefahr für Mot...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.