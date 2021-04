Unfall im Mai 2020 : Verbotenes Autorennen in Kiel - 21-Jähriger vor Gericht

Der 21-Jährige prallte bei dem Rennen mit seinem Luxuswagen in einen Bus und gegen ein Straßenschild.

Kiel | Vor dem Amtsgericht Kiel muss sich am Mittwoch (11 Uhr) ein 21-Jähriger wegen eines illegalen Autorennens in der Kieler Innenstadt verantworten. Laut Anklage überfuhr der bei dem Rennen am 11. Mai 2020 eine rote Ampel. Dabei sei er mit seinem Luxuswagen in einen vorfahrtsberechtigten Bus geprallt und danach gegen ein Straßenschild geschleudert. Der Bu...

