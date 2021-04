Kiel : Urteil erwartet: Flüchtling in Kieler Unterkunft mit 33 Messerstichen getötet

Der 29-jährige Somalier soll nach Antrag der Staatsanwaltschaft dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden.

Kiel | Das Kieler Landgericht will am Freitag (11.30 Uhr) das Urteil gegen einen 29-Jährigen verkünden, der in einem Kieler Flüchtlingsheim einen anderen Mann erstochen haben soll. Die Anklage lautet auf Totschlag. Der Somalier tötete demnach seinen Landsmann in dessen Zimmer mit mindestens 33 Messerstichen. In dem Sicherungsverfahren hat die Staatsanwalt...

