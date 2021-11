2G-plus im Krankenhaus : UKSH verschärft Besucherregeln: Corona-Testpflicht für alle

Neben der Testpflicht für Geimpfte und Genesene wird angesichts steigender Inzidenzen auch die Personenregel verschärft. Es darf nur noch ein Besucher zur Zeit einen Patienten besuchen.

Kiel | Wegen der weiter steigenden Corona-Zahlen verschärft das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) die Zugangsregeln in Kiel und Lübeck weiter. Von Mittwoch an gelte für alle Besucher und Begleitpersonen die 2G-plus-Regelung, teilte das UKSH am Dienstag mit. Auch Geimpfte und Genesene müssten dann zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Te...

