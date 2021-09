U16 wird demilitarisiert : Hier schwebt ein U-Boot über dem Kieler Hafen

Auch weitere Boote sollen demilitarisiert werden. Nach der Entwaffnung ist die Überführung zum Technik Museum in Sinsheim vorgesehen.

Kiel | Am Dienstag hat sich das U-Boot „U16“ (taktische Kennung S195) in luftiger Höhe über Kiel gezeigt. Das Boot der Klasse 206A, das von 1973 bis 2011 im Dienst der Deutschen Marine stand, wurde am Morgen zur Kieler Werft German Naval Yards verholt, um von dort über den werfteigenen Portalkran in das Dock 8 gehoben zu werden. Grund für die Verholung un...

