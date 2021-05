Ostsee-Törn ohne Landgang : Tui startet mit „Mein Schiff 1“ von Kiel in die Kreuzfahrtsaison

Bei den „Blauen Reisen“ gibt es keine Landgänge. Es ist ein erneuter Restart für die krisengeschüttelte Kreuzfahrt-Branche.

Kiel | Die krisengeschüttelte Kreuzfahrtbranche ist am Pfingstwochenende in Deutschland von Kiel aus nach monatelangem Corona-Lockdown in die Saison gestartet. Nachdem am Samstag bereits die „Aidasol“ der Carnival-Tochter Aida Cruises in See gestochen war, folgte am Sonntagabend „Mein Schiff 1“ von Tui Cruises. Das Unternehmen des Tourismusriesen Tui und ...

