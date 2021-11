Fahrerflucht in Kiel-Holtenau : Transporterfahrer überholt Radfahrerin und trifft sie mit Außenspiegel

Die Zwölfjährige stürzt und wird verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtet vom Unfallort. Das Fahrzeug war weiß mit schwarzen Streifen an den Seiten und schwarzer Aufschrift am Heck.

Kiel | Nach einem Unfall in Kiel Holtenau sucht die Polizei jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Eine zwölfjährige Radfahrerin wurde dabei Anfang November verletzt. Mutmaßlich Überholabstand missachtet Nach bisherigem Ermittlungsstand war das Mädchen an dem Dienstagmorgen um 6.34 Uhr auf der Richthofenstraße in Richtung Holtenauer Hochbrücke unterwegs, als ...

