Krieg in der Ukraine : Tierheim Kiel vermittelt Pflegestellen für Haustiere von Geflüchteten

Viele Familien aus der Ukraine haben ihre Haustiere mitgenommen. In Sammelunterkünften sind die Vierbeiner in der Regel aber nicht erlaubt, oft müssen sie Quarantäne. Das Tierheim in Kiel arbeitet an Lösungen.

Kiel | Das Tierheim Kiel hat eine Vermittlungsstelle für Pflegestellen für Haustiere ukrainischer Flüchtlinge aufgebaut. Die ersten Angebote von Pflegestellen seien bereits eingegangen, sagte Tierheimleiterin Elisabeth Haase. Wichtig ist nach Angaben des Tierheims, dass bei den Pflegenden keine eigenen Tiere vorhanden sind oder aber diese Tiere zunächst k...

