Vorfall in Kiel : Tatverdächtiger nach Messerattacke in psychiatrische Klinik eingewiesen

Bei dem Vorfall in der Gemeinschaftsunterkunft Schusterkrug blieb der Attackierte unverletzt.

Kiel | Ein 25-Jähriger, der im Verdacht steht, einen 45-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen zu haben, ist am Mittwochnachmittag auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter des Amtsgerichts Kiel vorgeführt worden. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. In den frühen Morgenstun...

