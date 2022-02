Überfälle in Kiel : Tatverdächtiger der Raubserie in Untersuchungshaft

Der 35-Jährige soll insgesamt zehn Raubüberfälle begangen haben. Per Haftbefehl wurde er aber wegen eines schweren Raubes auf einen Discounter im Kieler Ostring im September 2021 gesucht.

Kiel | Ein 35-Jähriger, der im Verdacht steht, zwischen dem 14. und 23. Februar insgesamt zehn Raubüberfälle in Kiel, Schwentinental, Molfsee und Holzbunge begangen zu haben, ist am Sonntagnachmittag in Untersuchungshaft gekommen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Nach dem Beschuldigten war bereits seit September 2021 mit einem Haft...

