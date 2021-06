Tatort-Dreharbeiten : Ab Dienstag: Kommissar Borowski sorgt für Straßensperrungen in Kiel

Los geht es am Falckensteiner Strand. Am 16. und 17. Juni wird dann an der Kiellinie gedreht. Auch hier werden einige Abschnitte zeitweise gesperrt.

Kiel | Fernsehkommissar Borowski ermittelt wieder in Kiel und die Tatort-Dreharbeiten werden zum „Straßenfeger“: Damit niemand irrtümlich vor die Kamera läuft, werden Straßen und Wege gesperrt. Am Dienstag, 15. Juni, ist die Promenade Falckensteiner Strand in Höhe der Villa Falkenhorst an der Reihe. Zwischen 9 und 22 Uhr ist die Promenade immer wieder vorübe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.