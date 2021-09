Neue Schiffbau-Halle : TKMS investiert 250 Millionen Euro in Kiel

Der Werftstandort am Kieler Ostufer wird gestärkt. Unter anderem soll eine neue U-Boot-Halle gebaut werden.

Kiel | Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) rüstet sich für die Zukunft. Insgesamt 250 Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Werftstandort am Kieler Ostufer. 100 Millionen Euro fließen in eine neue Schiffbau-Halle. In der direkt an der Förde gelegenen Halle sollen ab 2023 U-Boote vom Typ 212 CD gebaut werden. Weitere 100 Millionen Euro werden ...

