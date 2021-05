SA'AR 6-Klasse : TKMS in Kiel: Zweite von vier Korvetten an Israel übergeben

Die Korvette wurde auf den Namen "INS Oz" getauft. Die beiden letzten Schiffe sollen noch 2021 ausgeliefert werden.

Kiel | Israel hat die zweite von vier Korvetten für seine Marine in Kiel übernommen. Das von Thyssenkrupp Marine Systems gebaute Schiff wurde von der Ehefrau des israelischen Botschafters in Deutschland, Jeremy Issacharoff, Laura Kam Issacharoff, auf den Namen "INS Oz" getauft, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die vier Schiffe der SA'AR 6-Klasse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.