Präsenzlernen im Wintersemester : Studi-Ausweis als Impfnachweis: FH Kiel öffnet Campus und Hörsäle

Im Rahmen der neuen Corona-Verordnung seien wieder Veranstaltungen und Prüfungen in Präsenzform möglich. Es gelten jedoch klare Regeln.

Kiel | Die FH Kiel will zum Wintersemester wieder Lehrveranstaltungen und Prüfungen in Präsenzform anbieten. Darüber hat sie nun die Studierenden per E-Mail informiert. Soziale Interaktion und Kommunikation seien ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Lernfortschritte der Studierenden, heißt es. Allerdings gelten verschiedene Regeln – entsprechend der aktue...

