Projekt der Stadtmission : Studentin und Obdachlose beziehen Tiny Houses in Kiel

Auf dem Gelände des Kieler Studentenwerkes sind die ersten Container für das Wohnprojekt für Frauen fertiggestellt worden.

Kiel | Zwei Tiny Houses auf dem Gelände des Kieler Studentenwerks sind einzugsbereit. Sie stehen obdachlosen Frauen und als kurzfristige Lösung auch Studentinnen zur Verfügung. Eine 30-jährige wohnungslose Frau sowie eine 19-jährige Studentin ziehen am Montag als erste in die Minihäuser ein, wie die Geschäftsführerin der Stadtmission, Karin Helmer, am Fre...

