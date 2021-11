Heimathafen in Kiel : Segelschulschiff „Gorch Fock“ nimmt Kurs auf die Kanaren

Die Segelpause der Stammbesetzung der „Gorch Fock“ ist beendet. In der kommenden Woche nimmt das Segelschulschiff Kurs in wärmere Regionen.

Kiel | Das runderneuerte Segelschulschiff „Gorch Fock“ startet am Mittwoch, 10. November, um 10 Uhr von Kiel aus in Richtung Teneriffa. Unter dem Kommando von Kapitän zur See Nils Brandt ist ein Zwischenstopp im portugiesischen Lissabon geplant, wie die Marine am Freitag mitteilte. An Bord sind zunächst nur die 120 Männer und Frauen der Stammbesatzung des Dr...

