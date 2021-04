Kieler Förde : Katamaran „SeeKuh“ beseitigt Müll vom Grund der Badestelle Reventlou

Initiator der Aktion ist Kiel Marketing. Das Boot gehört der Organisation „One Earth – One Ocean“.

Kiel | Taucher haben vom Katamaran „SeeKuh“ aus am Mittwoch Müll vom Grund der Kieler Innenförde gesammelt. Das Boot gehört der Organisation „One Earth – One Ocean“ (oeoo), die Taucher kamen von der Kieler „Scientific Diving Association“. Gereinigt wurde der Ostseegrund an der Badestelle Reventlou und beim Segelcamp an der Kiellinie. Initiator der...

