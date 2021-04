Corona-Krisenmanagement : Scharfe Kritik von Serpil Midyatli an Angela Merkel und der Union

SPD-Bundesvize Serpil Midyatli sieht mehrere Fehler in der Politik der Bundeskanzlerin und der CDU/CSU.

Kiel | SPD-Bundesvize Serpil Midyatli hat das Vorgehen von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Corona-Pandemie scharf kritisiert. „Die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes zeigt, dass Angela Merkel die CDU-Ministerpräsidenten nicht mehr im Griff hat“, erklärte Midyatli am Freitag in Kiel. Die Kanzlerin hat große Mitschuld an der aktuellen Lage. ...

