Kiel-Mettenhof : Reparatur der Hauptleitung: 7500 Kieler Haushalte am Donnerstag ohne Fernwärme

Voraussichtlich bis Mitternacht können Fernwärmekunden ihre Heizung nicht nutzen – auch das Warmwasser könnte ausfallen.

Kiel | Rund 7500 Haushalte im Kieler Stadtteil Mettenhof sind am Donnerstag vorübergehend ohne Fernwärme. Für die Reparatur einer Transporthauptleitung müsse die Fernwärmeversorgung am 20. Mai von 7 Uhr bis voraussichtlich Mitternacht unterbrochen werden, teilten die Stadtwerke am Dienstag mit. In diesem Zeitraum stehen den betroffenen Kunden keine Heizun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.