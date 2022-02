Öffentlichkeitsfahndung : Serie von Raubüberfällen: Kieler Polizei sucht mit Bild nach Peter Belz

Der 35-Jährige soll seit dem 14. Februar zehn Raubüberfälle begangen oder versucht haben. Über einen DNA-Abgleich kamen die Ermittler auf die Spur von Peter Belz.

Kiel | Seit dem 14. Februar verübte ein Kieler mutmaßlich insgesamt zehn Raubüberfälle. Am Mittwochabend beging der Mann erneut einen Raubüberfall auf einen Gewerbebetrieb in Kiel-Elmschenhagen. Es blieb bei dem Versuch. Am Sonntag hatte der Täter bereits den Versuch unternommen, eine Tankstelle in Molfsee bei Kiel auszurauben. Dabei verletze er sich – und d...

