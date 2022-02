Schneller Erfolg : Raubüberfälle in Serie: 35-jähriger Kieler nach Öffentlichkeitsfahndung festgenommen

Hinweise aus der Bevölkerung führten nach einer Öffentlichkeitsfahndung noch am selben Tag zu dem Mann, der insgesamt zehn Raubüberfälle begangen haben soll.

Kiel | Ein 35-jähriger Kieler konnte nach einer Öffentlichkeitsfahnung am frühen Freitagabend festgenommen werden. Wie die Polizei berichtet, führten zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung auf die Spur des Tatverdächtigen. Beamte nahmen ihn gegen 18 Uhr in einer Wohnung im Stadtteil Gaarden fest. Der Mann kam in Polizeigewahrsam und soll nun einem Haftri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.